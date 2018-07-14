Украина просит использовать французские вертолеты в военных целях

В соответствии с контрактом, стоимость которого составляет порядка 555 миллионов евро, на Украину поступят 21 вертолет Н225, десять — Н145 и 24 — Н125. В вышеназванную сумму входит стоимость технической поддержки и обучения пилотов, а также обслуживающего персонала. Часть средств предоставит группа французских банков, а также казначейство Франции в форме среднесрочных кредитов. По всей вероятности, киевские власти намерены получить разрешение на передачу части вертолетов в армию, которая ведет боевые действия на юго-востоке республики. Такую идею озвучил президент Петр Порошенко в общении французскими коллегами.

"Сумма, выделяемая на этот контракт, является очень значительной, и мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов, могла бы пойти для Вооруженных сил Украины", — настаивал Порошенко.