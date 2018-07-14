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Украина просит использовать французские вертолеты в военных целях
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Украина просит использовать французские вертолеты в военных целях 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Французская компания Airbus Helicopters поставит Украине 55 современных вертолетов, которые будут переданы в МВД для выполнения полицейских функций, миссии гражданской защиты и наблюдения за границей, сообщает "Интерфакс-Украина".
В соответствии с контрактом, стоимость которого составляет порядка 555 миллионов евро, на Украину поступят 21 вертолет Н225, десять — Н145 и 24 — Н125. В вышеназванную сумму входит стоимость технической поддержки и обучения пилотов, а также обслуживающего персонала. Часть средств предоставит группа французских банков, а также казначейство Франции в форме среднесрочных кредитов. По всей вероятности, киевские власти намерены получить разрешение на передачу части вертолетов в армию, которая ведет боевые действия на юго-востоке республики. Такую идею озвучил президент Петр Порошенко в общении французскими коллегами.
"Сумма, выделяемая на этот контракт, является очень значительной, и мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов, могла бы пойти для Вооруженных сил Украины", — настаивал Порошенко.
Президент уже дал указание премьер-министру Владимиру Гройсману проработать вопрос о внесении соответствующих изменений в договорные отношения с французами и предусмотреть оснащение вертолетов для использования на поле боя.
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