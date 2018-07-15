Пять сел на Украине остались без света из-за пьяного пилота вертолета

В Черниговской области Украины нетрезвый пилот вертолета Ми-2 лишил электричества пять сел. Инцидент произошел 13 июля, сообщает «Экономика сегодня».

По информации издания, изрядно выпив, мужчина сел за штурвал. Пролетая над линиями электропередач в районе села Лидин, он не справился с управлением и лопасти машины обрубили провода напряжением 10 кВ. Сразу после произошедшего, пилот аварийно посадил вертолет, и попытался сбежать. Однако сотрудники правоохранительных органов его задержали. Он прятался в одном из соседних сел.

— На месте происшествия полиция установила, что вертолет Ми-2 проводил обработку арендованных земель агропредприятия и винтом задел линию электропередач напряжением 10 киловольт, —

рассказали представители черниговского управления полиции.

После, задержанного доставили в больницу, так как он пожаловался на высокое давление. Но во врем проверки выяснилось, летчику не стало плохо, он по просту был пьян. Также, оказалось, что летал мужчина без прав — забыл их дома.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности полетов воздушных судов лицами, не являющимися работниками воздушного транспорта». Мужчине грозит штраф, арест или ограничение свободы сроком до трех лет.

Из-за пьяного пилота вертолета без электричества остались жители пяти сел. Ведутся восстановительные работы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Продолжается досудебное расследование.

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