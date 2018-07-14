Украинские пограничники на Sea Breeze высадились с вертолета на судно

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости . Украинские пограничники отработали высадку с вертолета на судно-нарушитель в рамках международных учений Sea Breeze, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины

Военно-морские учения Sea Breeze с участием 19 стран и несколько тысяч военных стартовали 9 июля в Одесской области. По данным ведомства, в течение трех дней прошла активная морская фаза, отрабатывался целый комплекс мероприятий по высадке десанта: с моря на сушу и с воздуха на палубу судна. Местность, условно захваченную террористами, штурмовала международная группа морских пехотинцев. Они высаживались с десантного корабля военно-морских сил ВС Украины, отрабатывая слаженность и оттачивая мастерство.

"В программу учений впервые включено высадку с вертолета на судно. Элемент непростой и опасный, ведь необходимо учесть силу и направление воздушных потоков под винтами вертолета, рассчитать натяжку специального спускового устройства, сделать поправку на волнение моря и тому подобное. Поэтому и обкатать его поручили бойцам специальных подразделений — подразделения специального назначения морской охраны Госпогранслужбы и спецназовцам военно-морских сил ВСУ", — говорится в сообщении.

По легенде учений, в заданном районе обнаружено судно-нарушитель, экипаж которого не подчиняется законным требованиям властей прибрежного государства и, пренебрегая правилами международного морского судоходства, создает навигационную опасность для других судов и инфраструктуры побережья. Специальная обзорная группа морских пограничников штурмует опасное судно с враждебно настроенным экипажем и с борта вертолета высаживается на палубу, добавили в ведомстве.