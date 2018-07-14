Новейший корвет «Совершенный» уничтожил береговые цели в Приморье

Экипаж вел огонь из 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190.

Экипаж новейшего корвета «Совершенный» выполнил артиллерийскую стрельбу по береговым целям, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Корабль провел артиллерийскую стрельбу на подавление невидимых береговых целей, скрытых рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника, а также цели на побережье», — говорится в сообщении.

Моряки вели огонь из 100-мм универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.

В ближайшие дни судно выполнит артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.