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Новейший корвет «Совершенный» уничтожил береговые цели в Приморье
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Новейший корвет «Совершенный» уничтожил береговые цели в Приморье 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж вел огонь из 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190.
Экипаж новейшего корвета «Совершенный» выполнил артиллерийскую стрельбу по береговым целям, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
«Корабль провел артиллерийскую стрельбу на подавление невидимых береговых целей, скрытых рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника, а также цели на побережье», — говорится в сообщении.
Моряки вели огонь из 100-мм универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.
В ближайшие дни судно выполнит артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
«Совершенный» — корвет Военно-морского флота России с управляемым ракетным оружием. Построен на Амурском судостроительном заводе. Введен в строй в июле прошлого года. Корабль предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта в ближней морской зоне.
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