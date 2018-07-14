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ЦСКА проводит Кубок Вооруженных Сил по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью
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ЦСКА проводит Кубок Вооруженных Сил по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Данные соревнования стали традиционными и организуются с 2014 года в преддверии празднования Дня Военно-Морского Флота России.
Центральный спортивный клуб Армии начал проведение Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью.
Данные соревнования стали традиционными, организуются с 2014 года в преддверии празднования Дня Военно-Морского Флота России и имеют большую популярность не только среди военнослужащих ВМФ, но и других видов и родов Вооруженных Сил. В России эти виды военно-прикладного спорта культивируются с конца 30-х годов прошлого столетия, когда были проведены первые межфлотские состязания.
К участию в соревнованиях были допущены 14 команд: две команды Западного военного округа, команда Сухопутных войск, три команды Военного института физической культуры «Волна», «Буря» и «Альбатрос», шесть команд Военно-Морского Флота России, представляющих разные высшие военно-морские образовательные учреждения и воинские части, а также команды Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов.
13 июля прошли первые состязания на дистанции 1000 метров. Участники Кубка соревнуются на шестивесельных шлюпках Ял-6.
Соревнования проходят согласно Плану проведения физкультурных и спортивных мероприятий в Вооруженных Силах Российской Федерации на 2018 год.
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