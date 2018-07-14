В воскресенье около 500 новобранцев восьми соединений РВСН примут Военную присягу

Во время торжественной церемонии командиры и представители общественных организаций поздравят воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, родители дадут новобранцам наставления, напутствия и пожелания.

В воскресенье в восьми соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пройдут торжественные церемонии приведения к Военной присяге около 500 новобранцев, призванных на военную службу летом текщего года.

Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли одиночную боевую подготовку, окрепли морально и физически, научились не только держать в руках оружие, но и поражать им цели.

Во время торжественной церемонии командиры и представители общественных организаций поздравят воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, родители дадут новобранцам наставления, напутствия и пожелания. Военнослужащие старшего призыва наглядно продемонстрируют свою боевую выучку.

После принятия Военной присяги представители командования соединений встретятся с родителями и близкими молодых военнослужащих, ознакомят их с историей, жизнью и бытом подразделений, ответят на все интересующие вопросы.