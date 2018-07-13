Пакистан послал китайский фрегат к саудитам давить на Индию

Фрегат ВМС Пакистана посетил саудовский порт Джидда и отправился патрулировать Аденский залив и Красное море. Моряки несут боевую службу в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, но на самом деле Пакистан таким образом оказывает давление на своего извечного противника — Индию, уверены эксперты.

Как сообщает пресс-служба ВМС Пакистана, в саудовском порту военный корабль Saif («Саиф») пробыл четыре дня. За это время его командир Шахид Васиф успел встретиться с высокопоставленными саудовскими чиновниками и передать благодарность народу Саудовской Аравии от пакистанского военного командования. На борт фрегата поднимался посол Исламской Республики в Эр-Рияде Хан Хашем Бин Саддик.

Фрегаты проекта F-22P («Зульфикар») — самые мощные корабли пакистанских ВМС. Все четыре корабля были построены для Пакистана Китаем в 2006-2013 годах. «Саиф» был введен в состав ВМС в 2010 году. При строительстве корпуса корабля водоизмещением 2,5 тысячи тонн использовались стелс-технологии. Фрегат вооружен 76,2-мм пушкой, противолодочными, противокорабельными и зенитными ракетами. На палубе базируется противолодочный вертолет Z-9EC.

ru.wikipedia.org/Mak Hon Keong/CC BY-SA 4.0 Фрегат проекта F-22P («Зульфикар»)

Эксперт считает, что ВМС Пакистана и сейчас не выдержат столкновения с Индией, несмотря на приобретенные китайские фрегаты, и максимум, на что они способны — доставить индийцам неприятности в случае начала большого индо-китайского конфликта. «Пакистан традиционно поддерживает тесные отношения с монархиями залива. В королевстве на постоянной основе дислоцируются пакистанские военнослужащие. Верхушка вооруженных сил Пакистана в последнее время все больше исламизируется, и потому укрепляет контакты с саудитами, — отметил Куприянов. — Кроме того, практически вся нефть поставляется в Пакистан из монархий морем».