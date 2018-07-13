Татарстан направил в войска последнюю команду новобранцев

В воинские части сегодня убыли 300 человек. Впервые восемь молодых ребят отправились на службу в инновационный технополис «Эра» на Кубани.

На сборном пункте Татарстана сегодня состоялась последняя отправка новобранцев для прохождения службы по призыву. В воинские части убыли 300 человек.

Всего из региона в войска были направлены 3200 человек, из них около 1000 — в подшефные воинские части, 30 — Президентский, Преображенский и Семёновский полки.

Впервые восемь новобранцев отправились на службу в инновационный технополис «Эра».

Традиционно вчерашние призывники из региона пополнили экипажи боевых кораблей Черноморского и Балтийского флотов.