Татарстан направил в войска последнюю команду новобранцев 

В воинские части сегодня убыли 300 человек. Впервые восемь молодых ребят отправились на службу в инновационный технополис «Эра» на Кубани.
На сборном пункте Татарстана сегодня состоялась последняя отправка новобранцев для прохождения службы по призыву. В воинские части убыли 300 человек.
Всего из региона в войска были направлены 3200 человек, из них около 1000 — в подшефные воинские части, 30 — Президентский, Преображенский и Семёновский полки.
Впервые восемь новобранцев отправились на службу в инновационный технополис «Эра».
Традиционно вчерашние призывники из региона пополнили экипажи боевых кораблей Черноморского и Балтийского флотов.
«Главным результатом работы коллектива военного комиссариата республики можно назвать качество отбора молодого пополнения для военной службы, выполнение плановых показателей, — отметил военком региона Сергей Погодин. — Убедительным подтверждением этого является доверие Министерства обороны, оказываемое нам при участии в комплектовании молодым пополнением наиболее боеспособных и элитных подразделений Вооружённых Сил».