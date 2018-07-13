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Двухстороннее командно-штабное учение с мотострелковыми подразделениями ЦВО завершилось в Челябинской области
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Двухстороннее командно-штабное учение с мотострелковыми подразделениями ЦВО завершилось в Челябинской области 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение пяти дней мотострелками решались задачи оборонительного и наступательного характера в звене полк-батальон с применением современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференцсвязи.
Двухстороннее командно-штабное учение с мотострелковыми подразделениями Центрального военного округа завершилось в Челябинской области.
По его замыслу мотострелки совершили многокилометровый марш на БТР-82А в заданный район Челябинской области, где развернули полевые пункты управления.
В течение пяти дней подразделениями решались задачи оборонительного и наступательного характера в звене полк-батальон с применением современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференцсвязи и спутниковых станций связи.
Штабы действовали в сложной и быстроменяющейся обстановке, отрабатывая на карте вопросы подготовки и управления подразделениями при ведении маневренных боевых действий.
Кроме того, в рамках КШУ военнослужащие выполняли задачи в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы, оружия массового поражения, а также отражения нападения диверсионно-разведывательных групп.
Весь ход учения контролировался с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», что позволило в режиме реального времени отслеживать маршруты передвижения колонн и практические действия войск.
В учении было задействовано свыше 1000 человек личного состава и 100 единиц вооружения и военной техники.
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