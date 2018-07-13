Двухстороннее командно-штабное учение с мотострелковыми подразделениями ЦВО завершилось в Челябинской области

В течение пяти дней мотострелками решались задачи оборонительного и наступательного характера в звене полк-батальон с применением современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференцсвязи.

Двухстороннее командно-штабное учение с мотострелковыми подразделениями Центрального военного округа завершилось в Челябинской области

По его замыслу мотострелки совершили многокилометровый марш на БТР-82А в заданный район Челябинской области, где развернули полевые пункты управления.

В течение пяти дней подразделениями решались задачи оборонительного и наступательного характера в звене полк-батальон с применением современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференцсвязи и спутниковых станций связи.

Штабы действовали в сложной и быстроменяющейся обстановке, отрабатывая на карте вопросы подготовки и управления подразделениями при ведении маневренных боевых действий.

Кроме того, в рамках КШУ военнослужащие выполняли задачи в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы, оружия массового поражения, а также отражения нападения диверсионно-разведывательных групп.

Весь ход учения контролировался с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», что позволило в режиме реального времени отслеживать маршруты передвижения колонн и практические действия войск.

В учении было задействовано свыше 1000 человек личного состава и 100 единиц вооружения и военной техники.