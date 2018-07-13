Ещё
Огненный «Град»: учения ВДВ завершились разгромом «врага»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Огненный «Град»: учения ВДВ завершились разгромом «врага» 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Корреспондент «Звезды» наблюдала за финальным этапом крупнейших в современной российской истории маневров Воздушно-десантных войск.
Огненным дождем завершились самые масштабные учения Воздушно-десантных войск за последние десятилетия.
На полигоне под Рязанью «крылатая пехота» отработала ведение боя в обороне и взаимодействие с артиллерийскими подразделениями.
По условиям маневров, перед решающим ударом десантников, позиции «противника» основательно «перепахали» реактивными системами залпового огня.
Мощнейший удар РСЗО не только уничтожил «вражеские» объекты на земле, но и не дал возможности работать авиации условного противника — поднявшиеся облака пыли закрыли наши войска плотной завесой.
ТК «Звезда»: последние новости
Снайперы ЗВО изучат сирийский метод стрельбы вслепую На Камчатке отряд специального назначения уничтожил условных диверсантов в прибрежной зоне Двухстороннее командно-штабное учение с мотострелковыми подразделениями ЦВО завершилось в Челябинской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу61
Найден источник «Новичка» в Великобритании237
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений533
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение