Огненный «Град»: учения ВДВ завершились разгромом «врага»

Корреспондент «Звезды» наблюдала за финальным этапом крупнейших в современной российской истории маневров Воздушно-десантных войск.

Огненным дождем завершились самые масштабные учения Воздушно-десантных войск за последние десятилетия.

На полигоне под Рязанью «крылатая пехота» отработала ведение боя в обороне и взаимодействие с артиллерийскими подразделениями.

По условиям маневров, перед решающим ударом десантников, позиции «противника» основательно «перепахали» реактивными системами залпового огня.

Мощнейший удар РСЗО не только уничтожил «вражеские» объекты на земле, но и не дал возможности работать авиации условного противника — поднявшиеся облака пыли закрыли наши войска плотной завесой.