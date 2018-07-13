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Спасатели СФ обследуют затонувшие в 40-е годы корабли
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Спасатели СФ обследуют затонувшие в 40-е годы корабли 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Водолазы изучат затонувшую в 1940 году советскую подлодку «Декабрист» и потопленный фашистами американский транспорт «Томас Дональдсон».
Аварийно-спасательный отряд прибыл из Североморска к месту, где запланированы подводно-технические работы, в ходе которых моряки совершат спуски к потопленному в годы войны американскому кораблю «Томас Дональдсон» и обследуют район, где в 1940 году затонула советская подлодка «Декабрист». Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
«В состав отряда вошли корабль инженерных линий «КИЛ-143», водолазное судно «ВМ-227», водолазный катер «Иван Швец» и многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», — говорится в сообщении.
Водолазам предстоит обследовать соответствующие районы Баренцева моря, установить точные местоположения затонувших судов и проникнуть в них. Работы продлятся в течение нескольких недель.
Советская дизель-электрическая подводная лодка «Декабрист» погибла 13 ноября 1940 года при невыясненных обстоятельствах. Американский тяжелый транспортный корабль «Томас Дональдсон» был потоплен в 1944 году вблизи острова Кильдин немецкой подводной лодкой.
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