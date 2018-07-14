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Спасатели Северного флота обследуют затонувшие в 1940-е годы корабли
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Спасатели Северного флота обследуют затонувшие в 1940-е годы корабли 

RT на русском 18 минут назад
Фото: RT на русском
Аварийно-спасательный отряд прибыл к месту подводно-технических работ, в ходе которых планируется совершить спуски к потопленному в годы Второй мировой войны американскому кораблю «Томас Дональдсон» и обследовать район, где в 1940 году затонула советская подводная лодка «Декабрист». Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«В состав отряда вошли корабль инженерных линий «КИЛ-143», водолазное судно «ВМ-227», водолазный катер «Иван Швец» и многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», — рассказали в пресс-службе Северного флота.
Специалисты изучат районы Баренцева моря, установят точные местоположения затонувших судов. Работы продлятся несколько недель.
«Декабрист» погиб 13 ноября 1940 года при невыясненных обстоятельствах. «Томас Дональдсон» был потоплен в 1944-м вблизи острова Кильдин немецкой подлодкой.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что водолазы Черноморского флота отрабатывают спуски на морские глубины до 60 метров.
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