Спасатели Северного флота обследуют затонувшие в 1940-е годы корабли

Аварийно-спасательный отряд прибыл к месту подводно-технических работ, в ходе которых планируется совершить спуски к потопленному в годы Второй мировой войны американскому кораблю «Томас Дональдсон» и обследовать район, где в 1940 году затонула советская подводная лодка «Декабрист». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«В состав отряда вошли корабль инженерных линий «КИЛ-143», водолазное судно «ВМ-227», водолазный катер «Иван Швец» и многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», — рассказали в пресс-службе Северного флота.

Специалисты изучат районы Баренцева моря, установят точные местоположения затонувших судов. Работы продлятся несколько недель.

«Декабрист» погиб 13 ноября 1940 года при невыясненных обстоятельствах. «Томас Дональдсон» был потоплен в 1944-м вблизи острова Кильдин немецкой подлодкой.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что водолазы Черноморского флота отрабатывают спуски на морские глубины до 60 метров.