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Артиллеристы ЮВО провели боевые стрельбы в рамках полевого сбора в горах Дагестана
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Артиллеристы ЮВО провели боевые стрельбы в рамках полевого сбора в горах Дагестана 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В учебном мероприятии было задействовано более 400 военнослужащих и около 70 единиц вооружения и военной техники.
На общевойсковом полигоне Дальний артиллеристы мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Республике Дагестан, выполнили боевые стрельбы по бандам условных террористов, укрепившимся в горах.
В учебном мероприятии было задействовано более 400 военнослужащих и около 70 единиц вооружения и военной техники.
Расчеты боевых машин проводили стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность до 15 км из самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», реактивных систем залпового огня БМ-21«Град-М», минометов 2С12«Сани».
Особое внимание во время стрельбы было уделено работе расчетов на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, гирокомпасе, средствах связи, ведению разведки в горах при помощи беспилотного летательного аппарата (БЛА), а также отработке действий командиров при принятии решения на огневое поражение целей с учетом особенностей местности, корректированию огня артиллерии по поступающим разведданным о местонахождении условных террористов.
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