Артиллеристы ЮВО провели боевые стрельбы в рамках полевого сбора в горах Дагестана

В учебном мероприятии было задействовано более 400 военнослужащих и около 70 единиц вооружения и военной техники.

На общевойсковом полигоне Дальний артиллеристы мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Республике Дагестан , выполнили боевые стрельбы по бандам условных террористов, укрепившимся в горах.

В учебном мероприятии было задействовано более 400 военнослужащих и около 70 единиц вооружения и военной техники.

Расчеты боевых машин проводили стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность до 15 км из самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», реактивных систем залпового огня БМ-21«Град-М», минометов 2С12«Сани».

Особое внимание во время стрельбы было уделено работе расчетов на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, гирокомпасе, средствах связи, ведению разведки в горах при помощи беспилотного летательного аппарата (БЛА), а также отработке действий командиров при принятии решения на огневое поражение целей с учетом особенностей местности, корректированию огня артиллерии по поступающим разведданным о местонахождении условных террористов.