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В Севастополе прошли шлюпочные гонки на призы командующего Черноморского флота
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В Севастополе прошли шлюпочные гонки на призы командующего Черноморского флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
14 июля в Севастопольской бухте прошел финальный этап шлюпочных гонок. В нем приняли участие 248 человек.
Около 250 моряков приняли участие в шлюпочной гонке Черноморского флота. Она прошла в Севастополе на базе Яхт-клуба ЦСКА. Главным призом стал Кубок командующего Черноморского флота.
Всего в состязании приняли участие 31 команды. За все время проведения соревнований в текущем году зафиксировано рекордное количество участвующих.
В каждую команду входят восемь человек: шесть гребцов, старшина и командир.
Морякам было необходимо преодолеть дистанцию в тысячу метров. Старт состоялся возле Памятника затопленным кораблям, а финишировали команды у моряки у мыса Хрустальный.
Всего было организовано пять заплывов. По итогам гонок лучшее время показали моряки среднего разведывательного корабля «Приазовье», второе место заняла бригада «Ковровца», а третье — крейсера «Москва».
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