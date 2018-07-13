Командующий ЧФ вице-адмирал Александр Моисеев принял участие в открытии столовой для Черноморского флота 

В учреждении общепита проведён капитальный ремонт, установлены системы вентиляции и кондиционирования, новое технологическое оборудование для приготовления пищи и линия раздачи.
Сегодня в Севастополе состоялось открытие столовой № 9 АО «Военторг», расположенной в здании № 2 штаба Черноморского флота (ЧФ). В торжественном мероприятии принял участие командующий ЧФ вице-адмирал Александр Моисеев.
В учреждении общепита проведён капитальный ремонт, установлены системы вентиляции и кондиционирования, новое технологическое оборудование для приготовления пищи и линия раздачи. В обеденном зале размещены баннеры с фотографиями на тему боевой подготовки и повседневной деятельности кораблей Черноморского флота.
Ассортимент в столовой состоит из 3-4 первых блюд, 15 наименований вторых блюд с разнообразными гарнирами, 12 видов холодных закусок, а также нескольких видов натуральных соков, морсов и компотов. Количество приготавливаемых блюд составляет 500 порций.
Помимо военнослужащих флота столовая открыта к посещению для всех желающих.