Разведдозор Каспийской флотилии в ходе учения обнаружил «противника» с помощью комплекса «Стрелец»

В учении было задействовано более 600 военнослужащих, а также 20 единиц боевой и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские орудия «Нона».

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в ходе учения на горном полигоне Аданак в Дагестане применили комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

По замыслу учения разведывательный дозор обнаружил условного противника. Военнослужащие специального разведподразделения, оснащённые КРУС «Стрелец», используя лазерный дальномер из его комплекта, определили координаты цели и передали их в автоматическом режиме на приёмное устройство командиру подразделения.

Командир принял решение об использовании артиллерии.

Самоходно-артиллерийская батарея получив приказ, выдвинулась на позиции и выполнила стрельбу по назначенным целям, поразив мишенные позиции, имитирующие условного противника, тем самым на практике продемонстрировав эффективность использования и применения КРУС «Стрелец».

В учениях было задействовано более 600 военнослужащих, а также 20 единиц боевой и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские орудия (САО) «Нона»