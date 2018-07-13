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Разведдозор Каспийской флотилии в ходе учения обнаружил «противника» с помощью комплекса «Стрелец»
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Разведдозор Каспийской флотилии в ходе учения обнаружил «противника» с помощью комплекса «Стрелец» 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В учении было задействовано более 600 военнослужащих, а также 20 единиц боевой и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские орудия «Нона».
Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в ходе учения на горном полигоне Аданак в Дагестане применили комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».
По замыслу учения разведывательный дозор обнаружил условного противника. Военнослужащие специального разведподразделения, оснащённые КРУС «Стрелец», используя лазерный дальномер из его комплекта, определили координаты цели и передали их в автоматическом режиме на приёмное устройство командиру подразделения.
Командир принял решение об использовании артиллерии.
Самоходно-артиллерийская батарея получив приказ, выдвинулась на позиции и выполнила стрельбу по назначенным целям, поразив мишенные позиции, имитирующие условного противника, тем самым на практике продемонстрировав эффективность использования и применения КРУС «Стрелец».
В учениях было задействовано более 600 военнослужащих, а также 20 единиц боевой и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские орудия (САО) «Нона»
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