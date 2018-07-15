В Финском заливе завершена 3-х дневная тренировка кораблей-участников Главного военно-морского парада

В ходе тренировки проверялись и вопросы организации всех видов связи между кораблями в движении.

Трехдневная тренировка боевых кораблей и катеров ВМФ России различных классов завершилась в акватории Финского залива. В тренировке приняли участие 35 кораблей и катеров, прибывших для участия в Главном Военно-Морском Параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге

Тренировка на открытой воде проводилась под руководством Заместителя Командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева в морских полигонах в акватории Финского залива. В тренировке принимали участие большие десантные корабли «Иван Грен» и «Королёв», дизель-электрическая подводная лодка Северного флота «Владикавказ», корветы «Сообразительный», «Бойкий», малый ракетный корабль нового поколения «Серпухов», малые противолодочные корабли «Зеленодольск» и «Уренгой», малый ракетный корабль «Гейзер», ракетный катер «Чувашия», корабль противоминной обороны « Александр Обухов », противодиверсионные, патрульные, десантные и артиллерийские катера. К тренировке были привлечены корабли и катера, которые пройдут в составе парадного строя на реке Нева и на Кронштадтском рейде 29 июля.

По информации заместителя Командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева «Цели тренировки были достигнуты. В ходе тренировки корабли отработали 9 эпизодов прохождения в парадных строях, в том числе и в составе тактических групп. Экипажи кораблей и катеров тренировались удержанию назначенной скорости хода и курса в строях, отрабатывали элементы совместного маневрирования в соответствии с планом-сценарием Главного Военно-Морского Парада. Свои практические навыки отрабатывали вахтенные офицеры, штурманы кораблей и специалисты электромеханических боевых частей кораблей. В ходе тренировки проверялись и вопросы организации всех видов связи между кораблями в движении».

«Тренировки будут продолжены на следующей неделе уже с участием кораблей Северного флота, которые сегодня, 15 июля, прибудут в акваторию Финского залива», — отметил вице-адмирал Сергей Елисеев.