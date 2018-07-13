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Петербуржцы смогут увидеть за две недели четыре репетиции Главного военно-морского парада
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Петербуржцы смогут увидеть за две недели четыре репетиции Главного военно-морского парада 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Четыре репетиции Главного военно-морского парада пройдут в Петербурге в ближайшие 14 дней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"Ночные репетиции с участием кораблей пройдут в акватории Невы 17 июля и 20 июля. 22 июля репетиция пройдет днем, а 26 июля будет генеральная", — рассказал собеседник агентства.
В настоящий момент корабли, которые уже прибыли в Кронштадт, отрабатывают слаженность действий на тренировках в Финском заливе. «Командующий парадом — начальник Ленинградской военно-морской базы — контр-адмирал Родионов находится на всех тренировках. Корабли сейчас отрабатывают действия во время парада, налаживается связь между экипажами», — добавили в пресс-службе.
Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге в День Военно-морского флота, 29 июля. В этом году в нем примут участие более 40 кораблей.
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