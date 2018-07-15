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Корабли-участники Главного парада в честь Дня ВМФ отработали прохождение в строю
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Корабли-участники Главного парада в честь Дня ВМФ отработали прохождение в строю 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажам еще предстоят две ночные и одна дневная, генеральная репетиция.
Трехдневные тренировки в Финском заливе позади: корабли-участники Главного парада в честь Дня ВМФ отработали девять эпизодов прохождения в строю, в том числе в составе тактических групп.
В маневрах приняли участие дизельная подлодка Северного флота «Владикавказ», ракетные корветы «Бойкий» и «Сообразительный», новейший большой десантный корабль «Иван Грен», а также малый ракетный корабль «Серпухов», вооруженный комплексом «Калибр».
Экипажам еще предстоят две ночные и одна дневная, генеральная репетиция.
В 2018 году российскому флоту исполняется 322 года. Всего в торжествах 29 июля в Санкт-Петербурге задействуют более 40 боевых единиц ВМФ, включая противодиверсионные, патрульные и артиллерийские катера.
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