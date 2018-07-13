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Россия и Сирия подпишут соглашение об обучении детей из республики в училищах Минобороны
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Россия и Сирия подпишут соглашение об обучении детей из республики в училищах Минобороны 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительства России и Сирии планируют подписать межправсоглашение об обучении несовершеннолетних граждан Сирийской Арабской Республики (САР) в училищах Минобороны РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Одобрить представленный Минобороны РФ согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с сирийской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством САР об обучении несовершеннолетних граждан САР в находящихся в ведении Министерства обороны РФ общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе", — говорится в распоряжении.
Согласно тексту соглашения, речь идет об училищах Минобороны. Подготовку учеников предлагается осуществлять на основе контрактов, заключаемых уполномоченными органами сторон-участников соглашения, по образовательным программам, разработанным для российских воспитанников соответствующих учебных заведений. Подготовка должна осуществляться по очной форме обучения на русском языке.
Планируется, что подготовка сирийских воспитанников будет проходить на безвозмездной основе. Расходы по их обучению и содержанию будет нести российская сторона. Однако прием в училища Минобороны будет проходить на конкурсной основе. Отбор кандидатов на обучение остается в ведении сирийской стороны.
Медведев также распорядился подготовить и подписать аналогичное соглашение с Южной Осетией.
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