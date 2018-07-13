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Под Самарой мотострелки-миротворцы отразили «атаку диверсантов»
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Под Самарой мотострелки-миротворцы отразили «атаку диверсантов» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Единственная в сухопутных войсках России мотострелковая миротворческая бригада провела на Рощинском полигоне под Самарой масштабные тактико-специальные учения. Об этом сообщила в пятницу, 13 июля, пресс-служба Центрального военного округа.
В маневрах были задействованы все военнослужащие бригады. Миротворцы отработали сопровождение гуманитарной колонны в условных районах нахождения противоборствующих сторон. По легенде, колонну атаковали диверсионные группы. Мотострелкам удалось отразить нападение противника.
Кроме того, подразделения отработали задачи по оперативному перемещению к местам назначения, созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон. Также по ходу учений миротворцы охраняли и обороняли наиболее важные административные и промышленные объекты.
Справка «РГ»
Мотострелковая миротворческая бригада ЦВО сформирована в 2005-м году. Бригада полностью укомплектована военнослужащими по контракту, оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-М», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3», радиостанциями шестого поколения «Азарт», индивидуальными защитными костюмами «Ковбой».
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