Под Самарой мотострелки-миротворцы отразили «атаку диверсантов»

Единственная в сухопутных войсках России мотострелковая миротворческая бригада провела на Рощинском полигоне под Самарой масштабные тактико-специальные учения. Об этом сообщила в пятницу, 13 июля, пресс-служба Центрального военного округа.

В маневрах были задействованы все военнослужащие бригады. Миротворцы отработали сопровождение гуманитарной колонны в условных районах нахождения противоборствующих сторон. По легенде, колонну атаковали диверсионные группы. Мотострелкам удалось отразить нападение противника.

Кроме того, подразделения отработали задачи по оперативному перемещению к местам назначения, созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон. Также по ходу учений миротворцы охраняли и обороняли наиболее важные административные и промышленные объекты.

Справка «РГ»

Мотострелковая миротворческая бригада ЦВО сформирована в 2005-м году. Бригада полностью укомплектована военнослужащими по контракту, оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-М», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3», радиостанциями шестого поколения «Азарт», индивидуальными защитными костюмами «Ковбой».