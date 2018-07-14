В ЮВО на базе учебного центра инженерных войск начался набор по специальности военный водолаз

По завершении курса военнослужащим будет присвоена основная водолазная квалификация водолаз и выдана личная книжка водолаза.

В Южном военном округе (ЮВО) на базе Межвидового регионального учебного центра младших специалистов инженерных войск, дислоцированного в Волгоградской области , проходит набор военнослужащих по редкой специальности — военный водолаз.

В ходе специальной подготовки, водолазов обучат выполнять различные инженерно-технические, спасательно-эвакуационные, специальные и инженерно-разведывательные водолазные работы с использованием различной техники с погружением на глубину до 20 м.

По завершении курса подготовки, который продлится 3 месяца, водолазы самостоятельно смогут обследовать дно открытого водоема на предмет наличия взрывных устройств с последующим извлечением их на поверхность, осуществят расчистку русла реки, а так же научатся действовать в составе спасательных команд при вождении танков под водой.