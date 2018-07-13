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На полигоне ЮВО Прудбой проходит отбор кандидатов на обучение в школе снайперов ВС РФ
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На полигоне ЮВО Прудбой проходит отбор кандидатов на обучение в школе снайперов ВС РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Одним из его важнейших этапов станет выполнение контрольных стрельб по грудной мишени на расстоянии 300 метров, где необходимо набрать не менее 65 очков из 100.
Более 100 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), проходящих военную службу по контракту, изъявили желание повысить свой уровень квалификации в школах снайперов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Для проведения качественного отбора на полигоне Прудбой в Волгоградской области развернут окружной пункт по отбору кандидатов на обучение.
Военнослужащие уже прошли профессионально-психологический отбор, углубленный медицинский осмотр и сдали нормативы по физической подготовке.
Одним из важнейших этапов отбора станет выполнение контрольных стрельб по грудной мишени на расстоянии 300 метров, где необходимо набрать не менее 65 очков из 100.
При отборе особое внимание уделяется умению выверять прицел, приводить оружие к нормальному бою, обслуживанию снайперской винтовки СВД.
Около 40 лучших кандидатов от ЮВО по итогам сдачи экзаменов отправятся для поступления в школу снайперов в г. Сертолово Ленинградской области.
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