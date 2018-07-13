Точно в цель: кыргызстанские вертолетчики отточили навык прицельной стрельбы

На военном полигоне в городе Балыкчи прошли учения вертолётных звеньев. Всего в них приняли участие 22 летчика. Наш корреспондент наблюдала за тренировочными стрельбами.

Сначала командир провел подробный инструктаж. Молодые летчики слышали его уже много раз и вроде знают, что делать, но все равно ловят каждое слово. Ведь от этого зависит не только результат учений, но и жизнь.

Учения проходят среди совсем молодых летчиков, их возраст не превышает 25 лет. Только в прошлом году они закончили военно-воздушную академию в Сызрани , ведь в Кыргызстане военных летчиков пока не готовят. Несмотря на возраст они уверенно поднимают винтокрылую машину в воздух.

Летчику-штурману первого звена Урматбеку Иманбекову всего 22 года. Он уже не представляет свою жизнь без неба. Когда долго не летает и видит, как это делают другие, накрывает тоска.

Урмат к учениям готов на все сто, и верит, что обязательно справится. Летчик рассказал, какие задачи им предстоит выполнить: «Нас готовят стрелять неуправляемыми ракетами и выбросу бомб. Также выполняем маневры: противоракетные, противозенитные».

Учебные стрельбы проводятся на вертолете Ми-8. Это настоящая военная классика. Самый массовый вертолет в своем классе. Он был создан еще в 60-х годах прошлого столетия, но до сих пор считается надежной и безопасной машиной. Правда от первоначальной модели остался только фюзеляж, в остальном же вертолет был полностью модернизирован.

Летчики стреляли по целям неуправляемыми ракетами С-5 и сбрасывали бомбы ПТ-50. Заходили на цели по точно заданной траектории. Винтокрылая машина резко опускала нос вниз, затем выстреливала по мишени. После этого Ми-8 уходил влево и быстро набирал высоту. В авиации этот маневр называется «кабрирование». Выполняется он для того, чтобы обеспечить безопасность летательного аппарата от брошенных им бомб и ракет.

«После выхода на боевой курс мы даем разрешение на атаку цели, контролируем сход ракет или бомб и результаты поражения цели — недолет, перелет или прямое попадание», — говорит летчик-снайпер Сергей Швабенланд.

Такие учебно-тренировочные полеты проводятся дважды в год. Задействован весь летный состав. Но упор делают на подготовке молодых летчиков. Летчики-штурманы отрабатывают бомбометание, а командиры экипажей — стрельбу по целям.

«На сегодняшних тренировках мы готовим в качестве командиров экипажей и с правой чашки, летчиков-штурманов, — говорит заместитель командующего сил воздушной обороны по авиации Владимир Верещагин. — Летчики-штурманы отрабатывают бомбометание, а командиры экипажей отрабатывают стрельбу неуправляемыми ракетами».

Маневрирование на полигоне винтокрылая машина выполняет на высоте 300 метров. Каждый полёт — это новая боевая задача. Кроме выполнения основного задания, лётчики получают дополнительные вводные. Когда командование учения приказывает кроме основного задания выполнять параллельные. Предположим, отражение неожиданной атаки с земли или воздуха. Для этого приходится делать отвлекающий манёвр. Иногда первоначальная задача усложняется. И заход на цель лётчики выполняют не с запланированной стороны, а предположим, с противоположной. Вертолетчиков, прошедших подготовку в Кыргызстане, ценят во всем мире. У них есть бесценный опыт полетов в горах. Температура воздуха здесь всегда ниже, чем на равнине. Как и атмосферное давление. Но особо опасен ветер, резкие порывы которого делают полёты особенно рискованными.

Воздушный поток в горах может воздействовать на вертолет под разными углами, в зависимости от направления ветра и расположения судна относительно склона горы. Это значит, что в горах может дуть сильный ветер снизу или сверху, прижимая воздушное судно к склону. Поэтому вертолетчики, летающие в горах, должны буквально чувствовать машину. Кроме того, при взлете и посадке летчики должны учитывать особенности рельефа.

Командиры остались очень довольны увиденным. Почти все вертолетчики получили самую высокую оценку. После этой тренировки, офицеры самостоятельно смогут выполнять боевые задачи.

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