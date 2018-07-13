Зеленодольский завод заложил новый ракетный корабль 

«Зеленодольский завод имени А. М. Горького» заложил 12–1 малый ракетный корабль проекта 21631. Как сообщает пресс-служба предприятия, 12 июля в торжественной церемонии приняли участие министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов, заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко, начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Анатолий Гуляев, представители холдинговой компании и администрации района.
Малые ракетные корабли проекта строятся для ВМФ с 2010 года. Они оснащены современным ракетно-артиллерийским и противодиверсионным вооружением. Пять кораблей проекта — «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов» — уже несут службы.
На стапелях завода строятся еще шесть кораблей: Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон», «Град» и «Наро-Фоминск».
Замминистра обороны Алексей Криворучко отметил, что корабли зеленодольцев успешно зарекомендовали себя при проведении антитеррорстических операций. Все они примут участие в морском параде.