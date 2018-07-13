Зеленодольский завод заложил новый ракетный корабль

Малые ракетные корабли проекта строятся для ВМФ с 2010 года. Они оснащены современным ракетно-артиллерийским и противодиверсионным вооружением. Пять кораблей проекта — «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов» — уже несут службы.

Замминистра обороны Алексей Криворучко отметил, что корабли зеленодольцев успешно зарекомендовали себя при проведении антитеррорстических операций. Все они примут участие в морском параде.