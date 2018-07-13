Ещё
Зеленодольский завод заложил новый ракетный корабль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленодольский завод заложил новый ракетный корабль 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Зеленодольский завод имени А. М. Горького» заложил 12–1 малый ракетный корабль проекта 21631. Как сообщает пресс-служба предприятия, 12 июля в торжественной церемонии приняли участие министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов, заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко, начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Анатолий Гуляев, представители холдинговой компании и администрации района.
Малые ракетные корабли проекта строятся для ВМФ с 2010 года. Они оснащены современным ракетно-артиллерийским и противодиверсионным вооружением. Пять кораблей проекта — «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов» — уже несут службы.
На стапелях завода строятся еще шесть кораблей: Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон», «Град» и «Наро-Фоминск».
Замминистра обороны Алексей Криворучко отметил, что корабли зеленодольцев успешно зарекомендовали себя при проведении антитеррорстических операций. Все они примут участие в морском параде.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Росгвардеец спас двух людей из горящей машины в Махачкале Малый ракетный корабль заложат в Зеленодольске В Севастополе новый вице-губернатор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину77
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс48
От Москвы останется мокрое место39
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве27
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина342
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение