«Диверсантов» уничтожили на побережье Камчатки

Подразделение специального назначения ликвидировало разведывательно-диверсионную группу условного противника в прибрежной зоне на Камчатке.
«В предполагаемый район нахождения диверсионной группы был направлен вертолет с поисковой группой отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами», — приводит РИА Новости слова начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского.
Отмечается, что к учениям были привлечены вертолёт Ка-27 и беспилотный летательный аппарат.
По обнаружению противника спецназ десантировался с вертолёта Ми-8 без парашютов с малой высоты и уничтожил в ходе боя условных диверсантов.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму прошли плановые учения по задержанию подводных диверсантов.