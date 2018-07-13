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«Диверсантов» уничтожили на побережье Камчатки
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Спецназ уничтожил на учениях группу «диверсантов» на побережье Камчатки 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Подразделение специального назначения ликвидировало разведывательно-диверсионную группу условного противника в прибрежной зоне на Камчатке.
«В предполагаемый район нахождения диверсионной группы был направлен вертолет с поисковой группой отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами», — приводит РИА Новости слова начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского.
Отмечается, что к учениям были привлечены вертолёт Ка-27 и беспилотный летательный аппарат.
По обнаружению противника спецназ десантировался с вертолёта Ми-8 без парашютов с малой высоты и уничтожил в ходе боя условных диверсантов.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму прошли плановые учения по задержанию подводных диверсантов.
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