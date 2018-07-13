«Диверсантов» уничтожили на побережье Камчатки

Спецназ уничтожил на учениях группу «диверсантов» на побережье Камчатки

Подразделение специального назначения ликвидировало разведывательно-диверсионную группу условного противника в прибрежной зоне на Камчатке.

«В предполагаемый район нахождения диверсионной группы был направлен вертолет с поисковой группой отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами», — приводит РИА Новости слова начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского.

Отмечается, что к учениям были привлечены вертолёт Ка-27 и беспилотный летательный аппарат.

По обнаружению противника спецназ десантировался с вертолёта Ми-8 без парашютов с малой высоты и уничтожил в ходе боя условных диверсантов.