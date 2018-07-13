Учебный корабль «Перекоп» примет участие в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота во Владивостоке

Тренировки военно-спортивного праздника спортивной станции ТОФ начнутся во Владивостоке уже с сегодняшнего дня, а генеральная репетиция запланирована на 27 июля.

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» совершивший межфлотский переход из Севастополя во Владивосток примет участие в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота России во Владивостоке.

«Перекоп» займет место в парадном строю вместе с боевыми кораблями Тихоокеанского флота. Экипаж уже начал подготовку к морскому параду: проводится покраска корпуса, проверяется иллюминация.

В прошлом году УК «Перекоп» участвовал в праздновании Дня ВМФ в Севастополе.

В ближайшие дни моряки Тихоокеанского флота приступят к установке комплектов рейдового оборудования (специальные швартовые устройства) в Амурском заливе. Тренировки военно-спортивного праздника спортивной станции ТОФ начнутся во Владивостоке уже с сегодняшнего дня, а генеральная репетиция запланирована на 27 июля.