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Испытания новой самоходной пушки «Спрут-СДМ 1» начнутся в октябре
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Испытания новой самоходной пушки «Спрут-СДМ 1» начнутся в октябре 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Самоходное орудие поступит на вооружение Воздушно-десантных войск.
Государственные испытания 125-мм глубоко модернизированной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» должны начаться в октябре 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Орудие разработано для Воздушно-десантных войск КБ Волгоградского тракторного завода.
«Спрут-СДМ1» предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой, а также живой силой противника в составе подразделений ВДВ или морской пехоты.
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