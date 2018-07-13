Испытания новой самоходной пушки «Спрут-СДМ 1» начнутся в октябре

Самоходное орудие поступит на вооружение Воздушно-десантных войск.

Государственные испытания 125-мм глубоко модернизированной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» должны начаться в октябре 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Спрут-СДМ1» предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой, а также живой силой противника в составе подразделений ВДВ или морской пехоты.