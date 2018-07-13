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ВСУшники «пугают» ополченцев Донбасса флагами Италии и США
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ВСУшники «пугают» ополченцев Донбасса флагами Италии и США 

ТК «Звезда» 13 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Волонтеры ВСУ считают, что флагами они якобы уничтожают боевой дух ополченцев, которые думают, что Киеву прибыло подкрепление.
Украинские силовики на линии соприкосновения вывесили флаги Италии и Соединенных Штатов, чтобы «пощекотать нервы» бойцам батальона «Пятняшка» в районе Авдеевки.
Таким образом военные 92-й бригады пытались создать впечатление, что они якобы усилились спецподразделениями из этих стран. Своеобразную инициативу в военнослужащие ВСУ считают забавной, а активисты движения «Вернись живым» в своем Facebook отмечают, что на флаги живо реагируют журналисты и пишут «фейковые новости».
При этом сложно сказать, как бы отнеслись к этой ситуации в Риме и Вашингтоне, если бы узнали, для чего используют символы их стран на Украине.
Вероятно, силовики не думают, что подобная дезинформация и запугивание подходит под определение «гибридной войны» и направлена даже не на ополченцев, а на мирное население Донбасса, которое и так живет в постоянном напряжении из-за непрекращающихся обстрелов со стороны силовиков.
Недавно один из волонтеров ВСУ «похвастался» видеозаписью, на котором украинские военные обстреливают жилой район Донецка из танков.
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