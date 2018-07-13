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Вильнюс освободили от фашистов 13 июля 1944 года
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Вильнюс освободили от фашистов 13 июля 1944 года 

Парламентская газета 4 часа назад
13 июля 1944 года советские войска освободили Вильнюс от немецко-фашистских захватчиков. Москва салютовала войскам 3-го Белорусского фронта 24 залпами из 324 орудий.
Сплошного фронта обороны противник на Вильнюсском направлении не имел. Немецкое командование пыталось остановить продвижение советских войск на заранее подготовленном рубеже Даугавпилс — Вильнюс — Лида, где сосредоточивало отступавшие части 3-й танковой и 4-й полевой армии группы армий «Центр». 5 июля Третий Белорусский фронт начал наступление с ходу без перегруппировки сил. 7 июля соединения 5-й гвардейской танковой армии (командующий П. А. Ротмистров) и 3-го гвардейского механизированного корпуса (командующий В. Т. Обухов) подошли к городу и начали обходить его с юга и запада. 9 июля город был полностью окружён. Противник, усиленный воздушным десантом, безуспешно пытался прорвать кольцо окружения. 10 июля советские части освободили всю северную часть Вильнюса и вступили в Старый город. После штурма последних очагов сопротивления 13 июля 1944 года Вильнюс был полностью освобождён. В боях за город было уничтожено около 8000 и взято в плен около 5000 германских солдат и офицеров, захвачено 156 орудий, много танков, автомашин и другой военной техники, оружие и боеприпасы. Двадцать наиболее отличившихся в боях частей и соединений фронта удостоены почётного наименования «Виленский».
В боях участвовали и партизанские отряды Литвы. Как только началась Белорусская операция, они совершили десятки диверсий на железных и шоссейных дорогах, захватили несколько волостных центров, взрывали склады и мосты, громили вражеские гарнизоны в населённых пунктах. Под Вильнюсом партизаны спасли от сожжения немало деревень, истребляя фашистских «факельщиков». Вместе с войсками Красной Армии в столицу республики вступил 11 литовских партизанских отрядов.
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