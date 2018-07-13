Связисты ЮВО обеспечили четкое управление войсками в условиях противодействия диверсионным группам «противника»

На юге России выявили лучших в одной из важнейших военных профессий.

Окружной этап профессионального конкурса военных связистов «Уверенный прием-2018» прошел в Ростовской области . Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По замыслу состязаний экипажи цифровых телекоммуникационных комплексов и командно-штабных машин в полевых условиях развертывали радиорелейные линии, обеспечивали связь органов управления с командирами подразделений, передавая цифровую информацию по защищенным каналам связи.

Практические действия конкурсанты выполняли на новейшей технике: радиостанциях средней мощности Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-419Л1, командно-штабных машинах Р-149, аппаратных комплексах «Редут-2УС» и станциях спутниковой связи.

Обстановка конкурса была максимально схожей с боевой. К примеру, связистам периодически мешали атаковавшие диверсионные группы «противника».