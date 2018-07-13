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Связисты ЮВО обеспечили четкое управление войсками в условиях противодействия диверсионным группам «противника»
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Связисты ЮВО обеспечили четкое управление войсками в условиях противодействия диверсионным группам «противника» 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На юге России выявили лучших в одной из важнейших военных профессий.
Окружной этап профессионального конкурса военных связистов «Уверенный прием-2018» прошел в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
«Соревнования проводились среди экипажей аппаратных связи соединений и воинских частей ЮВО, дислоцированных в Крыму, Северной Осетии, Ставропольском крае, Ростовской области», — говорится в сообщении.
По замыслу состязаний экипажи цифровых телекоммуникационных комплексов и командно-штабных машин в полевых условиях развертывали радиорелейные линии, обеспечивали связь органов управления с командирами подразделений, передавая цифровую информацию по защищенным каналам связи.
Практические действия конкурсанты выполняли на новейшей технике: радиостанциях средней мощности Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-419Л1, командно-штабных машинах Р-149, аппаратных комплексах «Редут-2УС» и станциях спутниковой связи.
Обстановка конкурса была максимально схожей с боевой. К примеру, связистам периодически мешали атаковавшие диверсионные группы «противника».
Победители представят Южный военный округ на всеармейском этапе конкурса полевой выучки специалистов связи «Уверенный приём-2018», который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 июля по 7 августа.
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