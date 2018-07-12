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Минобороны КНР продемонстрировал танковый «Град»
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Минобороны КНР продемонстрировал танковый «Град» 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
В июле в учениях министерства обороны КНР принял участие танковый вариант китайской версии советской реактивной системы залпового огня «Град». Кадрами со стрельб поделился сайт China Military Online.
На фотографиях — система PHZ-89, разработанная в Китае. Она представляет собой китайский аналог пусковой установки «Град», который был смонтирован на бронированном гусеничном шасси Type 321. Разработка также имеет клон советского дизельного двигателя — B-54.
Кроме того, китайский «Град» был оснащен дополнительным контейнером с 40 реактивными снарядами. Таким образом, на время перезарядки уходит в два раза меньше времени, то есть примерно три минуты.
А вот дальность стрельбы благодаря усовершенствованным 122-миллиметровым боеприпасам может достигать 30 километров. Несмотря на то, что PHZ-89 может разгоняться по шоссе до 55 километров в час, разработка все же уступает по подвижности новым китайским танкам ZTZ-99A. Экипаж китайского «Града» — пять человек.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо‐Г» сможет выйти на международный рынок вооружений. НПО «Сплав» получил необходимые разрешения на демонстрацию.
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