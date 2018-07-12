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Фрегат и три подлодки строят российские корабелы для иностранных заказчиков
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Фрегат и три подлодки строят российские корабелы для иностранных заказчиков 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Работы идут на предприятиях в Калининграде и Санкт-Петербурге.
В текущем году предприятия Объединенной судостроительной корпорации ведут работы по созданию фрегата проекта «Буревестник» и трех подводных лодок проекта «Варшавянка», следует из отчета корпорации за 2017 год.
«На основании решения Минпромторга России АО «ОСК» определено участником выполнения внешнеторгового контракта на поставку инозаказчику корабля проекта 11356. В 2018 году планируется его подписание», — говорится в документе.
Фрегаты строятся на заводе «Янтарь» в Калининграде. Ранее со стапелей предприятия сошли три корабля данного проета для ВМС Индии и три для Черноморского флота России.
Субмарины создает предприятие «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. За последние годы там построены 6 лодок для Черноморского флота РФ и также 6 − для ВМС Вьетнама.
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