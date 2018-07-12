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Почему российский супертанк Т-90 называют «неубиваемым»
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Почему российский супертанк Т-90 называют «неубиваемым» 

Русская семерка 10 часов назад
Фото: Русская семерка
Весной 2016 года Интернет обошел видеоролик, в котором показывалось, как в танк Т-90 попадает ракета. Несмотря на то что не все средства защиты были задействованы, снаряд, которым уничтожали вертолеты, повредил лишь оголовок прицелов и блоки динамической защиты. За непревзойденную защищенность и высокие боевые качества супертанк Т-90 прозвали «неубиваемым».
«Звезда» на гусеницах
Разработанный на Уралвагонзаводе российский супертанк был принят на вооружение в 1992 году под индексом Т-90. Собственное название «Владимир» танк получил в честь главного конструктора Владимира Ивановича Поткина.
Танк Т-90 «Владимир» занял первое место в рейтинге China Military. По мнению экспертов портала, он стал звездой мировых новостей в 2016 году. Благодаря боевым характеристикам этот танк помог переломить ситуацию в борьбе с исламистскими группировками в Сирии и заслужил восхищение испытателей с Ближнего Востока. Действительно, боевая машина разработана на базе современных секретных технологий и оснащена новейшей аппаратурой, что дает ей преимущество перед извечным соперником американским танком M1 Abrams.
Танк Т-90 попадает в бронированные цели на дальности до 5 км с первого же выстрела, двигаясь при этом на скорости 30 км/час. Российский супертанк имеет две степени защиты:
— динамическую, усиливающую бронестойкость корпуса и башни на 75%;
— дополнительную, защищающую от поражения управляемыми противотанковыми ракетами, которую обеспечивает комплекс «Штора-1». [С-BLOCK]
Этот уникальный комплекс, получивший высокую оценку от отечественных и зарубежных военных специалистов и танкистов, содержит в своем составе:
— станцию оптико-электронного подавления (СОЭП), которая выпускает серию оптико-электронных сигналов, похожих на сигналы трассеров противотанковых ракет, что сбивает их с курса;
— систему постановки завес (СПЗ), которая распознает лазерное излучение ПТУР, наведенное на танк, и отстреливает аэрозольную гранату, создавая таким образом завесу, непроницаемую для датчиков наведения ракет.
Фишкой Т-90 считается многофункциональная система управления огнем «Калина», содержащая блок управления тактического звена, панорамный прицел с баллистическим вычислителем, датчики условий стрельбы и прицел многоспектральный для наводчика. С помощью «Калины» танк интегрируется в систему управления танковым батальоном и может иметь оперативный доступ ко всему информационному комплексу, включая оперативное распознавание цели, захват, идентификацию и передачу сведений о цели в поле зрения наводчика.
Лучший из лучших в пустыне
Супертанк Т-90С с начала 90-х годов продавался на мировом рынке оружия. Первыми его заказали индусы и не пожалели — боевая машина успешно проявила себя в танковых боях на индо-пакистанской границе. Но армейским операциям предшествовали испытания.
Танк выбирали из многих претендентов с той же тщательностью, как выбирают скаковую лошадь. Были устроены проверочные «забеги». Единственным, кто успешно преодолел испытательные трассы в индийской пустыне Тар и джунглях Малайзии, был Т-90. В Кувейте и пустыне Каракум эти танки также дали устойчивый положительный результат.
Самое страшное в пустыне не песок, а пыль. Она проникает повсюду, скапливается во всех щелях, портит тонкие настройки приборов. Особенно достается двигателю. Пылевой износ при негодных воздухоочистителях превращает танк в мертвую груду металла уже через 100 километров. Благодаря адаптированному к пустыне двигателю и меньшему весу танк Т-90 лучше подходит для обороны объектов в условиях высокого запыления.
«Владимир» в боях против террористов
Танки Т-90 появились на вооружении в Сирии в качестве военной помощи. Экипажи формировали из сирийских танкистов, имеющих опыт вождения Т-72. Обучение вели российские инструкторы на базе Итрия.
Роль Т-90 в операциях армии САР была весьма значительной. «Владимиры» сопровождали штурмовые группы, которые освобождены стратегически важные населенные пункты. Часть танковых подразделений была развернута в городах, взятых под контроль САР.
В бою Т-90 продемонстрировал высокую эффективность и хорошую защищенность от многих видов оружия, в том числе от управляемых ракетных комплексов TOW, широко используемых террористами.
Так, в Интернете демонстрируется видео, на котором в танк Т-90 стреляют тремя ракетами. Первая взрывается на подлете — сработал комплекс «Штора-1», вторая немного повредила гусеницу, а третья и вовсе прошла мимо. Танк не потерял подвижности и сумел продолжить стрельбу.
Примечательно, что до настоящего времени Сирия потеряла только один супертанк Т-90, захваченный боевиками в районе Алеппо в практически исправном состоянии.
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