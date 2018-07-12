В Минтрансе предложили ограничить купание на побережье Севастополя

Министерство транспорта России предложило установить запретные для плавания районы в зоне побережья Севастополя в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов, следует из проекта документа министерства.

«Установить в зоне побережья города Севастополя районы запретные для плавания всех кораблей, судов и плавсредств, за исключением катеров и плавсредств, указанных командованием Черноморского флота», — говорится в материалах Минтранса.

Предполагается, что запретные районы будут находится в акватории бухты Двойная, западной части полуострова Маячный и около мыса Фиолент.