Более 1,5 тыс. специалистов РХБ защиты ЦВО приняли участие в специальных учениях в Сибири, Поволжье и на Урале

При решении поставленных задач специалисты создали аэрозольное облако, которое со стороны обеспечивало видимость пустого пространства, что позволило скрыть от радиолокационного и визуального наблюдения противника перегруппировку войск.

Более 1,5 тыс. специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в специальных учениях по постановке аэрозольных и дымовых завес в Сибири, Поволжье и на Урале.

Подразделения РХБ защиты были приведены в высшие степени боевой готовности и совершили марш в районы проведения специальных учений.

Особое внимание уделялось решению задач по наращиванию сил и средств РХБ защиты в ходе обеспечения перегруппировки войск. Для этого военнослужащие применили средства аэрозольной маскировки с использованием термодымовой аппаратуры ТДА-3, предназначенной для перевода в аэрозольное состояние дымовых смесей и порошкового состава инфракрасной маскировки с целью защиты людей и техники.

Поставив дымовые и аэрозольные завесы высотой 15 метров на площади более 20 га, удалось создать аэрозольное облако, которое со стороны обеспечивало видимость пустого пространства. Это позволило скрыть от радиолокационного и визуального наблюдения противника перегруппировку войск.

Комплексная отработка вопросов радиационной и химической разведки осуществлялась при помощи новых разведывательных химических машин.

Кроме того, специалисты выполнили нормативы по дезинфекции военной техники и личного состава с использованием универсальной станции специальной обработки (УССО).

Всего в учениях было задействовано более 300 единиц вооружения и специальной техники.