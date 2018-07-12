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Более 1,5 тыс. специалистов РХБ защиты ЦВО приняли участие в специальных учениях в Сибири, Поволжье и на Урале
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Более 1,5 тыс. специалистов РХБ защиты ЦВО приняли участие в специальных учениях в Сибири, Поволжье и на Урале 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
При решении поставленных задач специалисты создали аэрозольное облако, которое со стороны обеспечивало видимость пустого пространства, что позволило скрыть от радиолокационного и визуального наблюдения противника перегруппировку войск.
Более 1,5 тыс. специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в специальных учениях по постановке аэрозольных и дымовых завес в Сибири, Поволжье и на Урале.
Подразделения РХБ защиты были приведены в высшие степени боевой готовности и совершили марш в районы проведения специальных учений.
Особое внимание уделялось решению задач по наращиванию сил и средств РХБ защиты в ходе обеспечения перегруппировки войск. Для этого военнослужащие применили средства аэрозольной маскировки с использованием термодымовой аппаратуры ТДА-3, предназначенной для перевода в аэрозольное состояние дымовых смесей и порошкового состава инфракрасной маскировки с целью защиты людей и техники.
Поставив дымовые и аэрозольные завесы высотой 15 метров на площади более 20 га, удалось создать аэрозольное облако, которое со стороны обеспечивало видимость пустого пространства. Это позволило скрыть от радиолокационного и визуального наблюдения противника перегруппировку войск.
Комплексная отработка вопросов радиационной и химической разведки осуществлялась при помощи новых разведывательных химических машин.
Кроме того, специалисты выполнили нормативы по дезинфекции военной техники и личного состава с использованием универсальной станции специальной обработки (УССО).
Всего в учениях было задействовано более 300 единиц вооружения и специальной техники.
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