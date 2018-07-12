Россия начала продвижение на мировой рынок уникального морского оружия

«Рособоронэкспорт» вместе с АО «Концерн „Морское подводное оружие — Гидроприбор“ начал работу по программе продвижения на мировой рынок военно-морской техники и специального оборудования — мин, торпед и другого перспективного вооружения.

»Иностранным заказчикам предлагается широкий спектр военно-морской техники и специального оборудования. В их числе торпедное, минное, противоминное и противоподводно-диверсионное оружие, а также средства самообороны кораблей от подводного оружия», — говорится в сообщении пресс-службы «Рособоронэкспорта».

В компании подчеркивают, что самостоятельно проектировать и создавать такое оружие способны не более пяти-семи стран, в число которых входит Россия , что обусловлено высокой сложностью и стоимостью работ.

По словам директора компании Александра Михеева, «Рособоронэкспорт» предлагает своим партнерам уникальные решения для оснащения и модернизации вооружения кораблей российского производства. Он напомнил, что в состав иностранных военно-морских сил входят 225 отечественных кораблей.

«В сегменте торпедного оружия предлагается универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда ТЭ-2. (…) Кроме того, перспективным для продвижения на внешний рынок является ряд разработок нового оружия: торпеды в калибре 533 мм и малогабаритные торпеды в калибре 324 мм», — отмечает пресс-служба.

«Рособоронэкспорт» предлагает иностранным заказчикам гидроакустические станции «ГАК „Маяк-2014“, самоходные приборы гидроакустического противодействия МГ-74МЭ, малоразмерные самоходные приборы противоторпедной защиты, широкополосный акустический трал ШАТ-У и глубоководный контактный трал ГКТ-3М, не имеющий аналогов на мировом рынке.

Перспективными для продвижения на внешний рынок спецэкспортер считает и средства доставки водолазов, которые могут использоваться с российскими подлодками проектов 877 и 636, а также малых субмариами типа „Пиранья“.

»Рособоронэкспорт» также продвигает на мировой рынок морские донные мины МДМ-1 и МДМ-2, а также морскую шельфовая мина МШМ «Шельф», которая, по информации компании, «не имеет аналогов в мире».

«Она может ставиться с авиационных носителей, подводных лодок, а также с надводных кораблей. Мина «Шельф» имеет гидроакустическую пассивно-активную аппаратуру обнаружения и целеуказания, защищенную от срабатывания при воздействии естественных помех и неконтактных тралов, позволяющую обнаружить любые подводные лодки и корабли независимо от уровня шумности и скорости хода», — отмечается в сообщении.

В «Рособоронэкспорте» подчеркивают, что морские мины не имеют жесткой привязки к конкретному проекту корабля. Пресс-служба сообщает, что интерес к их приобретению проявляют страны, морская доктрина которых предусматривает постановку минных заграждений — государства Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Напомним, в 2017 году объем продаж оружия «Рособоронэкспортом» составил около 13 млрд долларов.