Пушков ответил эстонскому военному на слова о противодействии армии России в Таллине

«Эстонскому спецназу, пугающему себя и других отсутствующей российской угрозой, пора заняться чем-то серьезным. А то от безделья чушь в голову лезет всякая», — написал Пушков в своем Twitter.

«Не надо готовиться умирать в Таллине — не от чего. Нейтрализуйте хотя бы пару террористов. Или духу не хватит у «героев»?», — добавил он.

Юхтеги ранее заявил в интервью изданию Politico, что российская армия [может] (https://rns.online/society/Estonskii-voennii-rasskazal-o-metodah-protivodeistviya-rossiiskoi-armii-v-Talline-2018-07-11/) дойти до Таллина за два дня.