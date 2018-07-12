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Пушков ответил эстонскому военному на слова о противодействии армии России в Таллине
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Пушков ответил эстонскому военному на слова о противодействии армии России в Таллине 

Rambler News Service 5 часов назад
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил командующему силами специального назначения сил обороны Эстонии Рихо Юхтеги, который рассказал, каким образом эстонская армия победит Россию в случае нападения.
«Эстонскому спецназу, пугающему себя и других отсутствующей российской угрозой, пора заняться чем-то серьезным. А то от безделья чушь в голову лезет всякая», — написал Пушков в своем Twitter.
«Не надо готовиться умирать в Таллине — не от чего. Нейтрализуйте хотя бы пару террористов. Или духу не хватит у «героев»?», — добавил он.
Юхтеги ранее заявил в интервью изданию Politico, что российская армия [может] (https://rns.online/society/Estonskii-voennii-rasskazal-o-metodah-protivodeistviya-rossiiskoi-armii-v-Talline-2018-07-11/) дойти до Таллина за два дня.
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