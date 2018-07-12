Восстановленный танк «Шерман» на своём ходу покинул ангар в Приморье 

Восстановленный американский танк «Шерман» времён Второй мировой войны на своём ходу покинул ангар в Приморье, сообщает Nation News.
Боевая машина была поднята со дна Баренцева моря водолазами Северного флота. Позднее танк восстановили специалисты Восточного военного округа. Об этом заявил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
Обновлённый «Шерман» смогли увидеть посетители воинской части в Арсеньеве. Во время торжественной церемонии он на своём ходу покинул ремонтный ангар. Танк также произвёл холостой выстрел из пушки, показал в действии пулемёты.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что танк времён Второй мировой войны привезут в Хабаровск к юбилею ВВО.