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Восстановленный танк «Шерман» на своём ходу покинул ангар в Приморье
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Восстановленный танк «Шерман» на своём ходу покинул ангар в Приморье 

RT на русском 7 часов назад
Восстановленный американский танк «Шерман» времён Второй мировой войны на своём ходу покинул ангар в Приморье, сообщает Nation News.
Боевая машина была поднята со дна Баренцева моря водолазами Северного флота. Позднее танк восстановили специалисты Восточного военного округа. Об этом заявил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
Обновлённый «Шерман» смогли увидеть посетители воинской части в Арсеньеве. Во время торжественной церемонии он на своём ходу покинул ремонтный ангар. Танк также произвёл холостой выстрел из пушки, показал в действии пулемёты.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что танк времён Второй мировой войны привезут в Хабаровск к юбилею ВВО.
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