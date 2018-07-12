Мотострелки провели показательный штурм города в честь 75-летия битвы под Прохоровкой

ТАСС , 12 июля. Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа освободили заложников в ходе показательного штурма импровизированного города на территории музея-заповедника в Белгородской области в рамках празднования 75-летия Прохоровского сражения. Об этом ТАСС сообщила директор музейного комплекса «Прохоровское поле» Наталья Овчарова.

"Прошел захват города в современных условиях современными частями российской армии. У нас на территории есть инсталляция — разрушенный во время войны город. С одной стороны были вражеские солдаты, с другой — наши", — сказала Овчарова.

Кроме того, в рамках торжеств в военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле» разведчики соединения продемонстрируют новую программу выполнения приемов рукопашного боя с применением огнестрельного и холодного оружия, добавили в пресс-службе округа.

Всего в тактических учениях, показательных выступлениях и выставке вооружения, которые проходят в музее-заповеднике, участвуют свыше 120 военнослужащих и около 40 единиц техники Висленской мотострелковой дивизии.

В ходе Курской битвы 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий.

В ходе него советские войска потеряли 500 танков из 800, немцы лишились 300 танков из 400. Таким образом была разгромлена ударная группировка немцев, после чего основные силы противника перешли к обороне.