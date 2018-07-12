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В Оренбургской области завершилась весенняя призывная кампания
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В Оренбургской области завершилась весенняя призывная кампания 

ProOren 9 часов назад
Фото: ProOren
Сегодня, 12 июля, на службу в Вооруженные Силы России отправились 47 оренбуржцев. В последний день призыва новобранцев торжественно проводили на службу в артиллерии, танковом полку, мотострелковой бригаде. Ребят напутствовал Герой России, военный комиссар Оренбургской области Андрей Зеленко и представители духовенства.
Вице-губернатор Дмитрий Кулагин отметил, что всего в ряды Вооруженных Сил весной из Оренбуржья призваны 1845 человек.
Наши земляки отправятся служить в ракетные и танковые войска, а также на флот. Отметим, что впервые в этом году трех новобранцев отправили в научные роты военно-инновационного технополиса «Эра», созданного по указу Президента России.
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