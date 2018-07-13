Ещё
В центре Петербурга ограничат движение для репетиции военно-морского парада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Петербурга ограничат движение для репетиции военно-морского парада 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Движение автомобилей в центре Санкт-Петербурга ограничат в пятницу в связи из-за репетиции военно-морского парада, сообщается на официальном сайте городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
"С 19.30 13 и 20 июля и с 10.00 22 и 26 июля на Сенатской площади планируется проведение тренировок наземной составляющей ГВМП (главного военно-морского парада — ред.). В связи с этим с 19.30 до 21.30 13 июля и 20 июля, с также с 10.00 до 13.00 26 июля движение транспортных средств по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста будет прекращено", — говорится в сообщении.
Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте 29 июля. Кроме кораблей Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота участие в параде примут пять новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ и противолодочный вертолет Ка-27 авиационной базы морской авиации БФ.
Последние новости
"Позорит Канаду": все обсуждают поцелуй Трюдо с женой премьера Бельгии "Это безумие": как отели и рестораны заработали на ЧМ-2018 Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину81
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс48
От Москвы останется мокрое место39
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве28
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина340
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение