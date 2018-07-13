В центре Петербурга ограничат движение для репетиции военно-морского парада

МОСКВА , 13 июл — РИА Новости . Движение автомобилей в центре Санкт-Петербурга ограничат в пятницу в связи из-за репетиции военно-морского парада, сообщается на официальном сайте городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"С 19.30 13 и 20 июля и с 10.00 22 и 26 июля на Сенатской площади планируется проведение тренировок наземной составляющей ГВМП (главного военно-морского парада — ред.). В связи с этим с 19.30 до 21.30 13 июля и 20 июля, с также с 10.00 до 13.00 26 июля движение транспортных средств по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста будет прекращено", — говорится в сообщении.