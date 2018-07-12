В Чкаловске завершают подготовку к открытию нового аэродрома

В Чкаловске на финишную прямую вышла подготовка к открытию нового аэродрома. Накануне его осмотрел командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов . В ходе рабочего визита он также проверил строительство и ремонт новых казарм.

Зенитчики Балтийского флота празднуют новоселье с оркестром в торжественной обстановке. Ещё сто военнослужащих калининградской части ПВО переезжают в обновленные помещения. Здание довоенной постройки капитально отремонтировали — сделали фасад, заменили коммуникации.

Алексей Анкудинов, корреспондент:

— Это не просто казарма, а комплексное здание. Если на одном этаже расположен войсковой штаб, то на другом медсанчасть. Со стационаром, рассчитанным на десять коек, и процедурными кабинетами. Совсем скоро сюда завезут всю оставшуюся мебель и оборудование.

На последнем этаже — жилые площади. Есть чайные, кубрики с новой мебелью и бытовые комнаты с современной техникой. По словам матроса Даниила Усова, и кровати стали мягче, и спортзал просторнее.

Даниил Усов, матрос:

— Иногда мы очень устаём, так как много работаем. Приходя вот, в новую казарму, в новые условия, нам есть, где отдохнуть, расслабиться, провести свободное время.

На открытие обновленной казармы приехал командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов. Генерал-полковник официально заявляет, по темпам ремонта казарменного фонда и возведения новых строений Калининградская область в числе лидеров. Особо военачальник выделил военный городок в Черняховске и часть ракетчиков в посёлке Донское.

Андрей Картаполов, командующий войсками Западного военного округа:

— Только в этом году уже десятая по счёту введена в строй казарма. После строительства и капитального ремонта. Это работа будет продолжена и в дальнейшем. Я думаю, что в сентябре мы запустим аэродром Чкаловск.

В этом году весь Балтийской флот ждёт серьезное обновление. Состав соединений пополнят новейшие самолёты и корабли. На территории региона будет сформирован и новый танковый полк. Параллельно с наращиванием боевой мощи в Минобороны максимальное внимание уделят и развитию инфраструктуры.

Алексей Анкудинов, Максим Вернер