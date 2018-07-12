Ещё
В Чкаловске завершают подготовку к открытию нового аэродрома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чкаловске завершают подготовку к открытию нового аэродрома 

Вести Калининград 9 часов назад
Фото: Вести Калининград
В Чкаловске на финишную прямую вышла подготовка к открытию нового аэродрома. Накануне его осмотрел командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов. В ходе рабочего визита он также проверил строительство и ремонт новых казарм.
Зенитчики Балтийского флота празднуют новоселье с оркестром в торжественной обстановке. Ещё сто военнослужащих калининградской части ПВО переезжают в обновленные помещения. Здание довоенной постройки капитально отремонтировали — сделали фасад, заменили коммуникации.
Алексей Анкудинов, корреспондент:
— Это не просто казарма, а комплексное здание. Если на одном этаже расположен войсковой штаб, то на другом медсанчасть. Со стационаром, рассчитанным на десять коек, и процедурными кабинетами. Совсем скоро сюда завезут всю оставшуюся мебель и оборудование.
На последнем этаже — жилые площади. Есть чайные, кубрики с новой мебелью и бытовые комнаты с современной техникой. По словам матроса Даниила Усова, и кровати стали мягче, и спортзал просторнее.
Даниил Усов, матрос:
— Иногда мы очень устаём, так как много работаем. Приходя вот, в новую казарму, в новые условия, нам есть, где отдохнуть, расслабиться, провести свободное время.
На открытие обновленной казармы приехал командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов. Генерал-полковник официально заявляет, по темпам ремонта казарменного фонда и возведения новых строений Калининградская область в числе лидеров. Особо военачальник выделил военный городок в Черняховске и часть ракетчиков в посёлке Донское.
Андрей Картаполов, командующий войсками Западного военного округа:
— Только в этом году уже десятая по счёту введена в строй казарма. После строительства и капитального ремонта. Это работа будет продолжена и в дальнейшем. Я думаю, что в сентябре мы запустим аэродром Чкаловск.
В этом году весь Балтийской флот ждёт серьезное обновление. Состав соединений пополнят новейшие самолёты и корабли. На территории региона будет сформирован и новый танковый полк. Параллельно с наращиванием боевой мощи в Минобороны максимальное внимание уделят и развитию инфраструктуры.
Алексей Анкудинов, Максим Вернер
Вести Калининград: последние новости
Музей Мирового океана отмечает свой второй день рождения В Балтийске состоялась первая репетиция Дня ВМФ Отряд кораблей Балтфлота завершил дальний поход
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками286
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала51
Умер Виктор Фетисов2
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС150
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение