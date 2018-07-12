В России создается платформа для доставки грузов в районы Крайнего Севера

РЯЗАНЬ , 12 июля. / ТАСС /. Разработка специальной платформы для доставки грузов в районы Арктики ведется для Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил в четверг заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков

"Для ВДВ ведется разработка платформы для доставки грузов в районы Крайнего Севера", — сказал он.

Кочетков также напомнил, что для ВДВ разрабатывается управляемая грузовая система «Горизонталь», предназначенная для сброса грузов от 1,5 тонны до 4 тонн. «Система имеет блок управления, в нее заложена программа, позволяющая определять нужные параметры скольжения системы по воздуху, благодаря чему она выходит в заданную точку», — сказал он.

В совместных полковых тактических учениях ВДВ и военно— транспортной авиации под Рязанью принимают участие более 2,5 тысячи военных и свыше 200 бронемашин. В качестве авиационной составляющей привлечены самолеты Ан-124 «Руслан», Ан-22, Ил-76 и Ан-26. Маневры начались 9 июля и продлятся до 13 июля.