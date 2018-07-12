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Завершились полевые занятия с 1500 гранатометчиками 58-й армии ЮВО на полигонах Северного Кавказа
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Завершились полевые занятия с 1500 гранатометчиками 58-й армии ЮВО на полигонах Северного Кавказа 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие освоили навыки скрытного перемещения на поле боя, научились маскировать позиции, вести огонь по неподвижным и движущимся целям с места и после передвижения.
В течение месяца более 1,5 тыс. военнослужащих-гранатометчиков общевойсковых соединений 58-й армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Республиках Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Чечня и Южная Осетия, совершенствовали на полигонах навыки применения в бою ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических станковых гранатометов АГС-17.
За период полевых занятий с гранатометчиками было проведено более 80 занятий по огневой подготовке с практическим выполнением упражнений учебных и контрольных стрельб, из них 40% — ночью. Военнослужащие израсходовали более 2,5 тыс. боеприпасов к РПГ-7В и около 8 тыс. боеприпасов к АГС-17, что на 20% превышает расход аналогичного периода предыдущего года.
Для создания реальной боевой обстановки при стрельбе применялись различные статические и динамические мишени, имитирующие танки, огневые точки, радиолокационные станции условного противника.
Во время полевых занятий гранатометчики отработали навыки скрытного перемещения на поле боя, оборудования и маскировки позиций, ведения огня по неподвижным и движущимся мишеням с места и после передвижения из РПГ-7В, а также по групповым целям с рассеиванием по фронту из автоматических гранатометов АГС-17.
В заключительной части сборов военнослужащие провели контрольные стрельбы. Гранатометчики выполнили задачи по поражению мишеней, имитирующих военную технику и живую силу условного противника.
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