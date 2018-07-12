Украинка попыталась вывезти в Россию прибор ночного видения для танков

По данным ведомства, в пункте пропуска «Чугуновка» была досмотрена харьковчанка.

"Правоохранители обнаружили в сумке устройство ночного видения ТКН — 1С (танковое командирское смотровое устройство), которое предназначено для оснащения танков", — говорится в сообщении.