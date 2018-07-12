Украинка попыталась вывезти в Россию прибор ночного видения для танков 

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Жительница Харькова пыталась вывезти в РФ устройство ночного видения, которое предназначено для оснащения танков, сообщила в четверг Государственная пограничная служба Украины.
По данным ведомства, в пункте пропуска «Чугуновка» была досмотрена харьковчанка.
"Правоохранители обнаружили в сумке устройство ночного видения ТКН — 1С (танковое командирское смотровое устройство), которое предназначено для оснащения танков", — говорится в сообщении.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что на Украине изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции. Каждый ее участник привозит с собой оружие после службы, отметил он.