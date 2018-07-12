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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в четверг.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Хама — один", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Сообщается, что в течение дня центром по примирению проведено две гуманитарные акции. В населенном пункте Авенат-эль-Кабира провинции Алеппо выдано 650 продовольственных наборов общим весом более 2,8 тонны. Также в населенном пункте Даиль в провинции Деръа выдано 1000 продовольственных наборов общим весом более 4,3 тонны.
"В течение суток медицинская помощь оказана 69 жителям", — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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