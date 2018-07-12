В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА , 12 июл — РИА Новости Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в четверг. "Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Хама — один", — говорится в документе на сайте Минобороны. Сообщается, что в течение дня центром по примирению проведено две гуманитарные акции. В населенном пункте Авенат-эль-Кабира провинции Алеппо выдано 650 продовольственных наборов общим весом более 2,8 тонны. Также в населенном пункте Даиль в провинции Деръа выдано 1000 продовольственных наборов общим весом более 4,3 тонны. "В течение суток медицинская помощь оказана 69 жителям", — говорится в сообщении. В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>