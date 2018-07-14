Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Латакия — 1, Идлиб — 1, Алеппо — 1. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что всего Центром по примирению проведены 1865 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2788,56 тонны.

За сутки медицинскую помощь получили 10 человек, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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