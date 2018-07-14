Ещё
Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Латакия — 1, Идлиб — 1, Алеппо — 1. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Отмечается, что всего Центром по примирению проведены 1865 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2788,56 тонны.
За сутки медицинскую помощь получили 10 человек, добавили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженову матом гонят с Первого канала
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа21
Сеул вызвал российского военного атташе29
Европейцы серьезно занервничали32
«Черные комнаты»: что творится в стриптиз-клубах в США1
Видео
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
01:00
Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс
Армия Украина
00:12
Полицейские ворвались в «Башню Трампа»
В мире
00:37
Сеул вызвал российского военного атташе
Политика Армия
02:33
Европейцы серьезно занервничали
В мире
00:27
В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
Происшествия
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение