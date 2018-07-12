Россия передала Лаосу партию отремонтированных вертолетов Ми-17

Церемония передачи прошла на авиационной базе лаосской столицы — города Вьентьян . Отремонтированные Ми-17 осмотрели заместитель министра обороны Лаоса и начальник генерального штаба . В ходе торжественного мероприятия экипаж ВВС Лаоса выполнил показательный полет на отремонтированной машине.

"Холдинг всегда готов предложить максимально комфортные условия для своих заказчиков как в части поставок вертолетной техники, так и в предоставлении услуг послепродажного обслуживания. По запросу лаосской стороны мы подготовили предложение по ремонту еще одной партии вертолетов типа Ми-17. Надеюсь, решение будет принято в ближайшее время", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Андрея Богинского

В завершение мероприятия стороны провели переговоры о поставках новых вертолётов и сервисного обслуживания ранее поставленных вертолетов.

Авиационный парк Лаоса включает более 20 гражданских и военных вертолетов российского производства. Помимо машин типа Ми-8/17 в стране эксплуатируются средние многоцелевые вертолеты Ка-32Т.