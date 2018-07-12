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Россия передала Лаосу партию отремонтированных вертолетов Ми-17
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Россия передала Лаосу партию отремонтированных вертолетов Ми-17 

РИА Новости 13 часов назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Холдинг «Вертолеты России» передал Лаосу четыре отремонтированных вертолёта Ми-17 в рамках первого сервисного контракта, подписанного с этой страной, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Церемония передачи прошла на авиационной базе лаосской столицы — города Вьентьян. Отремонтированные Ми-17 осмотрели заместитель министра обороны Лаоса и начальник генерального штаба. В ходе торжественного мероприятия экипаж ВВС Лаоса выполнил показательный полет на отремонтированной машине.
"Холдинг всегда готов предложить максимально комфортные условия для своих заказчиков как в части поставок вертолетной техники, так и в предоставлении услуг послепродажного обслуживания. По запросу лаосской стороны мы подготовили предложение по ремонту еще одной партии вертолетов типа Ми-17. Надеюсь, решение будет принято в ближайшее время", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Андрея Богинского.
В завершение мероприятия стороны провели переговоры о поставках новых вертолётов и сервисного обслуживания ранее поставленных вертолетов.
Авиационный парк Лаоса включает более 20 гражданских и военных вертолетов российского производства. Помимо машин типа Ми-8/17 в стране эксплуатируются средние многоцелевые вертолеты Ка-32Т.
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