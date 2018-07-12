В Петербурге прошла первая тренировка Главного военно-морского парада

В Финском заливе прошла первая тренировка военных кораблей, которые будут участвовать в Главном военно-морском параде. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, в репетиции принимают участие большие десантные корабли «Иван Грен» и «Королев», дизель-электрическая подводная лодка Северного флота «Владикавказ».

В тренировке, которая продлится три дня, будут задействованы корабли и катера, утвержденные для прохождения парадного строя на Кронштадстском рейде. Они отработают порядок прохождения по участку реки Невы. Руководить парадом будет заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев . Штаб развернут на борту новейшего корвета БФ «Бойкий».

Как чуть раньше «РГ» сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга , корабли СФ — большой противолодочный корабль «Североморск» и атомный подводный ракетный крейсер «Орел» уже отправились в Петербург . Северный флот на параде будет представлять также ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Горшков» и другие корабли, а также вертолеты и самолеты 45-й армии ВВС и ПВО.

Главный Военно-морской парад состоится 29 июля.