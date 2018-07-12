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В Петербурге прошла первая тренировка Главного военно-морского парада
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В Петербурге прошла первая тренировка Главного военно-морского парада 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Российская Газета
В Финском заливе прошла первая тренировка военных кораблей, которые будут участвовать в Главном военно-морском параде. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, в репетиции принимают участие большие десантные корабли «Иван Грен» и «Королев», дизель-электрическая подводная лодка Северного флота «Владикавказ».
В тренировке, которая продлится три дня, будут задействованы корабли и катера, утвержденные для прохождения парадного строя на Кронштадстском рейде. Они отработают порядок прохождения по участку реки Невы. Руководить парадом будет заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев. Штаб развернут на борту новейшего корвета БФ «Бойкий».
Как чуть раньше «РГ» сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, корабли СФ — большой противолодочный корабль «Североморск» и атомный подводный ракетный крейсер «Орел» уже отправились в Петербург. Северный флот на параде будет представлять также ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Горшков» и другие корабли, а также вертолеты и самолеты 45-й армии ВВС и ПВО.
Главный Военно-морской парад состоится 29 июля.
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